Ukrayna'da askeri istihbarat şefine yeni görev

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, atamaya ilişkin açıklamasında Ukrayna’nın bu dönemde güvenlik, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve diplomatik müzakerelere daha fazla odaklanması gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin de öncelikle bu hedeflere hizmet edeceğini söyledi. Budanov’un teklifi kabul ettiği bildirildi.

Budanov ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna için tarihi bir dönemde devletimizin stratejik güvenliğiyle ilgilenmek benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

YERMAK'IN GÖREVDEN ALINMASININ ARDINDAN

Atama, kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin uzun süredir başında bulunan Andriy Yermak’ın görevden alınmasının ardından geldi. Bu değişiklik, Ukrayna’nın bugüne kadarki en büyük yolsuzluk skandallarından birinin gölgesinde gerçekleşmişti ve yönetimde yeni bir güç dengesi oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.

39 yaşındaki Budanov, 2020’den bu yana Ukrayna Askeri İstihbaratı’nı yönetiyor. Teşkilat; Rusya topraklarında ve işgal altındaki bölgelerde operasyonlar düzenledi, bin kilometreden fazla menzile sahip insansız hava aracı saldırılarını yönetti ve Uluslararası Lejyon dahil birçok birimin koordinasyonunu sağladı.

Budanov ayrıca, son aylarda ABD ve Rus heyetleriyle Abu Dabi’de yapılan temaslarda da rol aldı.