Ukrayna'da askerlik şubesine el bombalı saldırı

Ukrayna'da kimliği belirsiz bir kişi askerlik şubesine el bombası atarak patlamaya neden oldu. Ukrayna polisi, saldırıda kimsenin zarar görmediğini açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da askerlik şubesine el bombalı saldırı
Foto: iStock

polisi, kimliği belirsiz bir kişinin gece saatlerinde Ukrayna'nın batısındaki Busk kasabasında bulunan bir askerlik şubesine el bombası atarak patlamaya neden olduğunu açıkladı. Polis açıklamasına göre saldırıda kimse zarar görmedi.

Polis yaptığı açıklamada, meydana gelen olayı araştırdıklarını söyledi. 'nın işgalinin üzerinden 28 aydan fazla bir süre geçtikten sonra Ukrayna, sivilleri silahlı kuvvetlere alma çabalarını hızlandırıyor.

Batıdaki Lviv bölgesi polisi patlamanın askerlik şubesinin dış cephesine ve pencerelerine zarar verdiğini söyledi. Şahsın el bombasını attıktan sonra kaçtığı belirtildi.

Savaş boyunca askerlik hizmetinden kaçmak için Ukrayna'dan kaçan erkeklerle ilgili vakalar yaşandı. Son aylarda Ukrayna medyasında da askerlik şubelerine ve askerlik memurlarına yönelik şiddet haberleri yer alıyor.

Endişeli olup olmadıkları sorulan Ukrayna ordusu Reuters'a yaptığı açıklamada halkın güvenini korumanın "silahlı kuvvetlerin faaliyetlerinin önemli bir bileşeni olduğunu ve bu olmadan düşmana karşı zafer elde etmenin son derece zor olacağını" söyledi.

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