Ukrayna'da barış görüşmelerinde yeni tur

Kiev heyetinin başkanı Rustem Umerov, görüşmelere Avrupa ülkelerinin de dâhil olacağını belirtti.

ABD’de bulunan Umerov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın sürece “yapıcı” yaklaştığını vurguladı. Avrupa’daki ortaklarla ön görüşmelerin yapıldığını söyleyen Umerov, ABD tarafıyla daha kapsamlı müzakerelere hazırlandıklarını ifade etti. Umerov’a göre, olası bir anlaşmanın temel şartı Ukrayna’nın güvenliğinin uzun vadeli ve güvenilir şekilde garanti altına alınması.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını hızlandırmış durumda. Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner, bu hafta Berlin’de Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Kiev ile Washington arasında 20 maddelik bir barış çerçevesi, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın yeniden inşasına ilişkin belgeler üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Ancak Zelenski, henüz nihai ve uyumlu bir teklif ortaya çıkmadığını, özellikle toprak konularının çözümsüz kaldığını söyledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona erdirilmesi konusunda herhangi bir taviz sinyali vermedi. Putin, bir uzlaşı için bir sonraki adımı Ukrayna ve Avrupa’nın atması gerektiğini dile getirdi.

Beyaz Saray’dan bir yetkiliye göre Witkoff ve Kushner, hafta sonu Miami’de bir Rus heyetiyle de görüşmeyi planlıyor. Bu temasların, savaşın geleceğine ilişkin diplomatik trafiği daha da yoğunlaştırması bekleniyor.