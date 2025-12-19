Ukrayna'da barış olacak mı? Putin: Savaşı barışçıl yollarla çözmeye hazırız ama Ukrayna hazır değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılının değerlendirmesi için Moskova'da kamera karşısına geçti. Gazetecilerin ve halkın sorularını yanıtladı.

Ukrayna savaşını barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını savundu. Putin Ukrayna'nın ise toprak konusunu müzakereye hazır olmadığını vurguladı.

Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonlarda NATO ve batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Doğuya doğru tek bir santim bile NATO genişlemesi olmayacağını söylemişlerdi. Batılı siyasetçiler durumu bu hale kendi elleriyle getirdiler. Gerilimi artırmaya devam ediyorlar. NATO’nun doğuya doğru genişlemesinde yaptığınız gibi bizi aldatmazsanız ve bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz" ifadelerini kullandı.

Batılı hükümetlerin kendi hatalarını örtbas etmek için Rusya’yı "düşman" göstermeye çalıştığını da savunan Putin, "Bizim Avrupa’ya saldırmayı planladığımız saçmalık. Bu kendi iç politik nedenlerle düşman imajı yapılmak için yapılıyor. Batılı hükümetler yıllardır sistematik olarak hem ekonomik hem de sosyal politikalarındaki hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı düşman olarak göstermeye çalışıyor" diye konuştu.

Rusya’nın batılı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ekleyen Putin, "Avrupa, İngiltere ve ABD ile çalışmaya hazırız. Ancak eşit şartlarda" dedi.

"AVRUPA'NIN RUS VARLIKLARINI ELE GEÇİRME ÇABASI HIRSIZLIKTIR"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus varlıklarını Ukrayna tarafına aktarılması yönünde karar alma sürecini "hırsızlık" olarak değerlendiren Putin, "Hırsızlık uygun bir terim değil. Hırsızlık mülkün gizlice ele geçirilmesidir. Ancak ülkemizde bunu açıkça yapmaya çalışıyorlar. Bu, gün ışığında yapılan bir soygun. Bu soygun neden gerçekleştirilemiyor? Çünkü sonuçları soyguncular için çok ağır olabilir" ifadelerini kullandı.

Putin, bu süreçte kendilerinin haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ne çalarlarsa çalsınlar ve bunu nasıl yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda geri vermek zorunda kalacaklar. Ama her şeyden önce, öncelikle mahkemelerde çıkarlarımızı savunacağız. Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yetkisi bulmaya çalışacağız" dedi.

“UKRAYNA BARIŞA HAZIR DEĞİL”

Kendilerinin uzun vadeli bir barış anlaşması yapmak için de çabaladığını ekleyen Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Böyle bir şeyin tekrarlanmaması, barışın uzun ömürlü ve sürdürülebilmesi için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Ukrayna tarafının henüz barışa hazır olmadığını gördüklerini vurgulayan Putin, "Şu ana kadar Ukrayna'dan barış görüşmelerine yönelik böyle bir hazırlık görmüyoruz. Ancak yine de Kiev rejimi de dahil olmak üzere bazı sinyaller görüyoruz ki, bir tür diyaloğa girmeye hazırlar. Söylemek istediğim tek şey şu: Her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu çatışmayı barışçıl bir şekilde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda belirttiğim ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak sona erdirmeye hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da olası bir seçim durumunda saldırıları durdurabileceklerini söyledi. Putin, "Ancak seçimleri sadece Rus ordusunu durdurmak için yaparlarsa bu hata olur. Ukrayna’nın seçim güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız. Fakat karşılığında Ukraynalılardan Rusya’daki Ukrayna vatandaşlarının Rusya topraklarında özgürce oy kullanmalarına izin vermelerini talep etme hakkımız var" dedi.

“UKRAYNA'DA 700 BİN RUS ASKERİ SAVAŞIYOR”

Rusya Devlet Başkanı, cephedeki son duruma da değindi. "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda" dedi. Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta askeri gücünden de bahseden Putin, "Özel operasyon bölgesinde 700 bin asker bulunuyor ve bunun büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Cephede gönüllü olarak çarpışmak isteyenlerin oranı da fazla. 2025 yılında 400 binden fazla kişi Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.