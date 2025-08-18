Ukrayna'da barış takım elbiseye bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te yapacağı görüşme öncesinde, kıyafet tercihi bir kez daha manşetlere taşındı.



Axios’un haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri Ukraynalı muhataplarına ulaşıp Zelenski’nin görüşmeye takım elbiseyle gelip gelmeyeceğini sordu. Küçük gibi görünen bu detayın, diplomatik açıdan önem taşıdığı belirtiliyor.



GERGİNLİK YARATMIŞTI



Zelenski, şubat ayında gerçekleştirdiği son Oval Ofis ziyaretinde askeri tarzdaki kıyafeti nedeniyle eleştirilmişti. Trump’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve toplantının gergin geçtiği öne sürülmüştü.



NATO ZİRVESİNDEKİ CEKETİ GİYECEK



Ukrayna liderinin bu kez, haziran ayında Hollanda’daki NATO zirvesinde giydiği siyah iş tarzı ceketi tercih etmesi bekleniyor.

Kaynaklar, "Takım elbise tarzı olacak ama tam takım elbise olmayacak." değerlendirmesini yaptı. Zelenski’nin yine de kravat takmayacağı öngörülüyor.



"BU SAVAŞ BİTİNCE BİR TANE GİYECEĞİM"



Zelenski, daha önce kıyafetleri nedeniyle Beyaz Saray’da alaylı yorumlarla karşılaşmıştı.

Trump, “Bugün çok şık görünüyorsun” diyerek iğnelemede bulunmuş, gazeteci Brian Glenn ise neden hiç takım elbise giymediğini küçümseyici bir şekilde sormuştu. Zelenski’nin yanıtı ise dikkat çekmişti: “Bu savaş bitince bir tane giyeceğim.”



Axios’un aktardığına göre Trump, Ukraynalı mevkidaşını takım elbise içinde hiç görememekten hala rahatsızlık duyuyor.