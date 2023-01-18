Ukrayna'da bir binanın üzerine helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna'nın Brovary kentinde bir bakımevinin yakınına helikopter düştüğü duyuruldu. Olayda İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 18 kişinin öldüğü açıklandı. Ölenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

Ukrayna'da bir binanın üzerine helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü
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Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde bir bakımevinin yakınına helikopter düştüğü açıklandı. 

Ukrayna'da bir binanın üzerine helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü - 1

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan bakımevi gösterilirken, helikopterin paramparça olduğu görüldü.

Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir bakımevinin yanına isabet ettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI DA ÖLDÜ

Ukrayna'da bir binanın üzerine helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü - 2 Denys Monastyrsky

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada helikopterin düşmesi nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. 

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada ölenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi. 

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