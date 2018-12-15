Başkent Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden temsilcilerin katılımıyla Birleşik Kilise Konseyi toplantısı yapıldı.



Toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı.



Sabah saatlerinde "Ukrayna'da tek bir Ortodoks kilisesi kurulması ve başpiskoposunun belirlenmesi" amacıyla başlayan toplantı sırasında bazı vatandaşlar katedral önündeki Sofya Meydanı'nda toplandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ilan etti.



Poroşenko, kilisenin başpiskoposunun "Epifaniy" ismiyle anılan Sergey Dumenko olduğunu açıkladı.



Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden katılımcıların bir araya gelmesiyle Birleşik Kilise'nin kurulduğunu belirten Poroşenko, bu mucizenin Fener Rum Patriği Bartholomeos sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.



Poroşenko, "Bugün yeni, birleşik ve bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi doğdu. Bu kilise Putin'in olmadığı kilisedir. Bu kilise, (Moskova Patriği) Kirill'in olmadığı kilisedir. Bu kilise Rus yönetimine ve Ukraynalıları öldüren Rus ordusuna dua edilmeyecek kilisedir. Bu kilise, Ukrayna ve Tanrı ile olan bir kilisedir." dedi.



MOSKOVA PATRİKHANESİ'NDEN TEPKİ



Moskova Patrikhanesi'nin dış ilişkilerden sorumlu yetkilisi Nikolay Balaşov, Kiev'de alınan yeni kilise kararına tepki gösterdi. Kararı Ortodoksluk kurallarının ihlali olarak nitelendiren Balaşov, toplantının dini açıdan yetkili olmayan kişiler ve devlet başkanının katılımıyla yapılmasından dolayı kurallara uygun olmadığını söyledi.



Balaşov, "Rus Ortodoks Kilisesi için yapılan seçim hiçbir anlam taşımıyor." ifadesini kullandı.



Moskova Patrikhanesi, Ukrayna'da kontrolü altında bulunan kiliselerin birleşmesine karşı çıkıyor. Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'daki kiliselere bağımsızlık kararı verme yetkisinin bulunmadığını savunan Moskova Patrikhanesi, Ukrayna'daki kiliselerin bu süreçten sonra kağıt üzerinde bağımsızlık kazansa da uygulamada Fener Rum Patrikhanesi'nin kontrolünde olacağını iddia ediyor.



Öte yandan, Rus basınında Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nde görevli 90 din adamından sadece 2'sinin Kiev'de düzenlenen Birleşik Kilise Konseyi toplantısına katıldığı belirtiliyor.



Fener Rum Patrikhanesi, ekim ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.



Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini kabul ettiği için Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki göstermiş ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.