Ukrayna'da bölgesel ateşkes. Nükleer santrale giden elektrik hattı onarılacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne giden son yedek elektrik hattının onarımına başlanabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında yerel ateşkes uygulanması hususunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Grossi, "Sürekli askeri faaliyetlerden kaynaklanan elektrik kesintileri, nükleer tesislerin güvenliğini doğrudan etkiliyor. UAEA, öncelikli olarak bu kritik trafo merkezlerinin işlevselliğini değerlendirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki elektrik şebekesi operatörü görevlilerinin, 2 Ocak'taki askeri faaliyetler sonucu hasar gören ve bağlantısı kesilen hattın onarım çalışmalarına gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

UAEA ekibi, Viyana'dan ayrılıp onarım çalışmalarını gözlemlemek üzere bölgeye doğru yola çıktı.