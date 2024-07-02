Ukrayna'da darbe girişimi: "Rusya'nın işine yarayacak"

The New York Times gazetesinin Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) dayandırdığı habere göre Ukrayna, Rusya'nın hükümetin devrilmesine yol açacak darbe girişimini engelledi.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Telegram'da yaptığı paylaşımda, darbe liderlerinin, Ukrayna Parlamentosu kontrolünü ele geçirerek askeri ve siyasi liderliği iktidardan uzaklaştırmak için dikkat dağıtma amacıyla 30 Haziran'da Kiev'de bir isyan başlatmayı planladıklarını iddia etti.



Şüphelilerin, yaklaşık iki buçuk yıldır Ukrayna'da tam ölçekli bir işgal yürüten Rusya ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı belirsiz.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI



SBU, dört şüphelinin tespit edildiğini ve ikisinin gözaltında tutulduğunu söyledi. Suçlu bulunurlarsa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.



Ukrayna, Şubat 2022'de savaşın başlamasından önce de hükümeti devirmeye yönelik benzer girişimlere ilişkin olaylar yaşandığını öne sürmüştü.

2 BİN KİŞİLİK EKİP KURULDU



Ukrayna Başsavcılığı'na göre, darbe lideri olduğu iddia edilen kişi 2 bin kişilik bir salon kiraladı ve parlamentoyu "ele geçirmek" için özel şirketlerden askeri personel ve silahlı bir grup oluşturdu.



Kiev'de iddia edilen plan, Rusya'nın son aylarda savaş alanında yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmesinin ardından ortaya çıktı. Rusya savaşta, Ukrayna'nın azalan insan gücünden ve silah konusunda Batı'ya olan bağımlılığından yararlanıyor.