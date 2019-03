Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.



Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde oy kullanma işleminin sona erdiğini ve seçimlerin yapılmış sayıldığını ilan etti.



Seçimlerde sistematik ihlallerin olmadığını belirten Slipaçuk, "Seçimler gerçekleşti. Bu bizim ortak zaferimizdir. Ukrayna halkının iradesi hayata geçirildi." dedi.



Slipaçuk, oyların sayımının sürdüğünü ifade etti.



39 adayın katıldığı seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 ile ikinci olmuştu.



Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.



Seçim öncesinde yapılan anketlerde ilk sırada yer alan favori adaylar mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve oyuncu komedyen Vladimir Zelenskiy, oylarını başkent Kiev’de kullandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Ukrayna için oy verdiğini söyleyerek seçimlerin iyi organize edildiğine emin olduğunu ve vatandaşların iradesinin korunacağını belirtti.



Poroşenko, "Bu (seçim), ilerlememiz için, Ukrayna’nın Avrupa halkları ailesine dönmesi için kesinlikle gereklidir. Reformları sürdürmek için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği önümüzdedir." dedi.



Eski Başbakan Timoşenko da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna için oy vermeye geldiğini belirterek Avrupalı Ukrayna’ya, başarılı ve refaha doğru bir adım attıklarını söyledi.



Timoşenko, "Son 5 yılda Ukrayna, ne yazık ki yoksulluk ve yolsuzluk içinde yaşadı ancak her Ukraynalı bugün buna bir son verebilir. Her şey güzel olacak. Ukrayna barışçıl, başarılı ve Avrupa ülkesi olacak" dedi.



Komedyen Zelenskiy de oyunu kullandıktan sonra sandık başında yaptığı konuşmada, "Rüşvetsiz ve yolsuzluğun olmadığı yeni bir hayat başlıyor. Rüyalar ülkesinde, yeni bir ülkede hayat. Zafer kazanacağımızı ve her şeyin normal hale geleceğini umuyorum ama buna Ukraynalılar karar verecek" ifadelerini kullandı.