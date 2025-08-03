Ukrayna'da drone vurgunu: Yolsuzluk şemasında üst düzey isimler var

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAPO, ordu için satın alınan insansız hava araçları (İHA) ve sinyal karıştırma sistemlerinde fahiş fiyatlarla yapılan büyük bir yolsuzluk şemasını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Açıklama, bu kurumların bağımsızlıklarının büyük protestolar sonrası yeniden sağlanmasından yalnızca iki gün sonra geldi.



NABU ve SAPO tarafından yapılan ortak açıklamada, bir milletvekili, iki yerel yetkili ve bazı ulusal muhafız personelinin rüşvet suçlamasıyla yakalandığı duyuruldu. Gözaltına alınan dört kişinin kimlikleri açıklanmadı.

"KASTEN ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLAR"

Kurumlar ayrıca, devletle yapılan sözleşmelerin kasten şişirilmiş fiyatlarla imzalandığını ve bazı kişilerin sözleşme bedelinin yüzde 30'una varan "komisyonlar" aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Telegram'da yaptığı paylaşımda, “Yolsuzluğa sıfır tolerans olmalı, ortak çabayla ortaya çıkarılmalı ve adil cezalarla sonuçlanmalı” ifadelerini kullandı.

NABU VE SAPO PROTESTOLARI

Zelenskiy, kısa süre önce NABU ve SAPO’yu başsavcının kontrolüne alacak bir düzenleme önermiş, ancak bu adım ülke genelinde kitlesel protestolara yol açmıştı. Tepkiler üzerine geri adım atan Zelenskiy, kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayan bir yasa tasarısı sundu ve bu tasarı perşembe günü parlamentoda kabul edildi.



Avrupa Birliği yetkilileri, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığının zayıflatılmasının Ukrayna’nın AB üyelik sürecini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Avrupa’dan gelen bu baskılar ve protestolar üzerine geri adım atan Zelenski, kurum yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından “Perşembe günü kabul edilen yasa, yolsuzlukla gerçek anlamda mücadele için kurumlara tam yetki veriyor" açıklamasında bulunmuştu.