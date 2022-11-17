Ukrayna'da düşürülen yolcu uçağı davasında karar çıktı

Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakla ilgili Hollanda'da görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, Malezya uçağının Ukrayna üzerinde Rus yapımı bir füze ile düşürüldüğünü teyit etti. Uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan iki Rus ve bir Ukraynalı sanık suçlu bulundu. Diğer Rus sanık ise aklandı.



Eski istiharat elemanı İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı ayrılıkçı lider Leonid Harçenko ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanıkların en az 16 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

Suçlu bulunan sanıklar gıyaben yargılanıyordu. Moskova'da oldukları düşünülen sanıkların, Hollanda'ya iadesi beklenmiyor.



Aklanan sanık Oleg Pulatov ise avukatı aracılığıyla mahkemede kendini savundu. Mahkeme, diğer iki sanık gibi eski Rus istihbarat elemanı olan Pulatov'u suçsuz buldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, 17 Temmuz 2014 günü meydana geldi. Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı Ukrayna üzerinde düşürüldü. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçakta 10 ülkeden 298 yolcu ve mürettebat vardı. Uçaktakilerin yarısı Hollandalıydı.



Uçak, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden fırlatılan bir füze nedeniyle düştü. O dönemde Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışmalar yaşanıyordu. Olay günü sanıklar arasında geçen telefon konuşmaları davanın en önemli delili oldu.