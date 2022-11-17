Ukrayna'da düşürülen yolcu uçağı davasında karar çıktı

Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya Havayolları'na ait uçakla ilgili Hollanda mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, gıyaben yargılanan ikisi Rus, üç sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Avukatı aracılığıyla duruşmalara katılan dördüncü sanık ise aklandı. Malezya uçağında 10 ülkeden 298 kişi yaşamını yitirmişti. Mahkemenin kararıyla uçağın Rus füzesiyle düşürüldüğü de teyit edildi.

Ukrayna'da düşürülen yolcu uçağı davasında karar çıktı

'da 2014'te düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakla ilgili Hollanda'da görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, Malezya uçağının üzerinde Rus yapımı bir füze ile düşürüldüğünü teyit etti. Uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan iki Rus ve bir Ukraynalı sanık suçlu bulundu. Diğer Rus sanık ise aklandı.

Eski istiharat elemanı İgor Girkin ve Sergey Dubinskiy ile Ukraynalı ayrılıkçı lider Leonid Harçenko ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca sanıkların en az 16 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

Suçlu bulunan sanıklar gıyaben yargılanıyordu. Moskova'da oldukları düşünülen sanıkların, Hollanda'ya iadesi beklenmiyor.

Aklanan sanık Oleg Pulatov ise avukatı aracılığıyla mahkemede kendini savundu. Mahkeme, diğer iki sanık gibi eski Rus istihbarat elemanı olan Pulatov'u suçsuz buldu.

Ukrayna'da düşürülen yolcu uçağı davasında karar çıktı - 1

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 17 Temmuz 2014 günü meydana geldi. Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı Ukrayna üzerinde düşürüldü. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçakta 10 ülkeden 298 yolcu ve mürettebat vardı. Uçaktakilerin yarısı Hollandalıydı.

Uçak, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden fırlatılan bir füze nedeniyle düştü. O dönemde Ukrayna'nın doğusunda destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışmalar yaşanıyordu. Olay günü sanıklar arasında geçen telefon konuşmaları davanın en önemli delili oldu.

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