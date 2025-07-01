Ukrayna'da F-16 pilotları azalıyor: Hava gücünde kritik kayıp

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir F-16 savaş pilotunun daha çatışmalarda hayatını kaybettiğini doğruladı.



Bu durum, Batı menşeli dördüncü nesil savaş uçaklarına ve bu uçakları kullanabilecek sınırlı sayıda pilota sahip Ukrayna ordusu için ciddi bir kayıp anlamına geliyor.



Yüzbaşı Maksym Ustimenko’nun, F-16 uçağıyla yedi Rus hava hedefini engellediği, ardından uçağının hasar aldığı ve irtifa kaybetmeye başladığı bildirildi. Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Ustimenko’nun bu esnada hayatını kaybettiği belirtildi.



ÖLDÜRÜLEN ÜÇÜNCÜ PİLOT



Ustimenko, ABD yapımı F-16 jetlerini kullanırken hayatını kaybeden üçüncü Ukraynalı pilot oldu. Ukrayna, bu uçakları yaklaşık bir yıldır kullanıyor.



Kiev, uzun süredir Lockheed Martin üretimi F-16’ların temini için çağrı yapıyordu. Amaç, Sovyet döneminden kalma uçakların yerini modern hava araçlarıyla doldurmak ve Rusya’nın hem sayıca fazla hem de daha gelişmiş olan hava filosuna karşı denge kurmaktı.

TAM DONANIMLI PİLOT SAYISI YETERSİZ



Ancak Ukrayna, henüz tüm F-16’ları teslim almış değil ve tam donanımlı pilot sayısı yetersiz. Yurtdışında yoğun eğitim süreçleri yürütülse de, bu alandaki açık kapanmış değil.



Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Yuriy Ihnat, “Bu kadar yoğun çatışmalarda kayıplar beklenmelidir” diyerek, bu tür trajedilerin hava savaşının doğasında olduğunu söyledi.



KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Pazar günü yaptığı açıklamada Ustimenko’nun ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma talimatı verdiğini açıkladı. Zelenski, “Dört farklı uçak tipini başarıyla uçurmayı başaran bir pilottu. Ülkemiz için çok önemli başarılara imza attı” dedi.



Şu ana kadar F-16 uçaklarıyla görev yaparken hayatını kaybeden üç Ukraynalı pilotun tamamına, ülkenin en yüksek onuru olan "Ukrayna Kahramanı" unvanı verildi.

UKRAYNA NASIL SALDIRIYOR?



Ukrayna, Rus saldırılarını engellemek için sık sık F-16’larını ve 2025’in başında teslim aldığı Fransız yapımı Mirage 2000 uçaklarını kullanıyor.



Uzmanlar, bu tür kayıpların, “alçak irtifadan uçan hedefleri, yine alçak irtifadan müdahale ederek durdurmanın risklerini” ortaya koyduğunu söylüyor. Pilotların sivil yerleşim alanlarını korumaya çalışırken ciddi riskler almasının, bu tür trajik sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor.



Ukrayna’ya şu ana kadar kaç adet F-16’nın teslim edildiği net değil. Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika toplamda yaklaşık 85 adet uçak taahhüdünde bulunmuştu.