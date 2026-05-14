Ukrayna'da geçici ateşkes bitti, Rusya Kiev'i vurdu

ZELENSKİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Ukrayna 'nın yolsuzlukla mücadele mahkemesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'nin eski özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca hakkındaki suçlamaları reddeden Yermak'ın davasında nihai karar verilene kadar serbest bırakılmasına olanak tanıyacak kefalet bedelini 140 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 144 milyon Türk lirası) olarak belirledi.

Yermak, mahkeme kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "O kadar param yok ve avukatım şimdi kefalet için gerekli parayı toplamak çalışacak" diye konuştu.

Yermak'ın başkent Kiev dışındaki bir konut projesi aracılığıyla yaklaşık 10.5 milyon doları aklayan bir suç grubuna katıldığından şüphelenildiği ifade edildi.