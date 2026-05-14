Ukrayna'da geçici ateşkes bitti, Rusya Kiev'i vurdu
14.05.2026 10:24
Kiev'de yaşanan patlama
Füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda 1 kişi öldü.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçici ateşkesin sona ermesiyle hava saldırıları yeniden başladı. Rusya, 14 Mayıs sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda sivil altyapı ve konut binalarının hedef aldığı, saldırıda 1 kişinin öldüğü ve en az 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırı sırasında hedef olan ve çöken bir apartman binasının enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kiev Belediye Başkanı Vitalii Klitşko, 11 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Rusya saldırılarında çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyo
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında gerçekleşen saldırının, Washington'un barış çabalarına rağmen Rusya'nın savaşa devam etmek istediğini gösterdiğini söyledi.
X'te paylaşım yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı, "ABD ve Çin liderlerinin Putin'e savaşı nihayet bitirmesini söylemek için Moskova üzerinde yeterli nüfuza sahip olduklarından eminim." diye yazdı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, Rusya'nın düzenlediği saldırının güneydeki Odessa bölgesindeki demiryolu altyapısını ve limanları da hedef aldığını söyledi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın saldırısının 675 insansız hava aracı ve 56 füze içerdiğini, bunların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. 24 noktada 38 isabet kaydedildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'nin eski özel kalem müdürü Andriy Yermak
ZELENSKİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele mahkemesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski'nin eski özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca hakkındaki suçlamaları reddeden Yermak'ın davasında nihai karar verilene kadar serbest bırakılmasına olanak tanıyacak kefalet bedelini 140 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 144 milyon Türk lirası) olarak belirledi.
Yermak, mahkeme kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "O kadar param yok ve avukatım şimdi kefalet için gerekli parayı toplamak çalışacak" diye konuştu.
Yermak'ın başkent Kiev dışındaki bir konut projesi aracılığıyla yaklaşık 10.5 milyon doları aklayan bir suç grubuna katıldığından şüphelenildiği ifade edildi.