Ukrayna'da hava saldırısı: 2 çocuk ve 1 bebek öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentinde bir benzin istasyonuna Rus hava saldırısında üçü çocuk yedi kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Oleg Synegubov, sosyal medya hesabında "Ne yazık ki işgalcilerin Harkiv'e saldırılarında ölenlerin sayısı yediye yükseldi. Bunların arasında üç çocuk var: 7 ve 4 yaşlarında ve yaklaşık altı aylık bir bebek." açıklamasında bulundu.



Harkiv belediye başkanı Igor Terekhov daha önce yaptığı açıklamada, cuma gecesi geç saatlerde düzenlenen saldırının yakındaki evlerde yangına neden olduğu ve en az 50 kişiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Terekhov saldırıların gerçekleştiği bölgeden yayınladığı video mesajda, "Rus saldırıları şehrimizi mahvediyor​​. Ama üstesinden geleceğiz. Kazanacağız" dedi.



Rusya ordusu bildirilen saldırılarla ilgili kamuoyuna herhangi bir yorumda bulunmadı.



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