Ukrayna’da ilk kez bir parti tek başına iktidar oluyor

Ukrayna genelinde oyların yüzde 82,17’si sayılırken, yüzde 5’lik seçim barajını beş partinin geçmesi kesinlik kazandı.



Buna göre, Cumhurbaşkanı Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, oyların yüzde 42,9’unu aldı. Halkın Hizmetkarı Partisi, liste ve dar bölge çoğunluk sistemiyle parlamentoya toplam 251 milletvekiliyle girecek.

Bu sonuçlar, Zelenski’nin partisinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duymadığını ortaya koymakla birlikte, siyasi uzmanlar, Zelenski’nin kendi yönetimine özellikle Batılı devletler nezdinde demokratik bir görünüm vermek için, diğer bazı siyasi partilerle koalisyon kurma yoluna gidebileceğini ifade ediyor.

Diğer taraftan, Ukrayna tarihinde bir ilki başararak tek başına iktidar imkanını elde eden Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda anayasayı değiştirmek için gereken 300 sandalyeye sahip olamadığı için, köklü değişiklikler konusunda diğer siyasi partilerle işbirliğine ihtiyaç duyacak.

AGİT: DEMOKRATİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adına seçimleri takip eden gözlemciler kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna’da seçimlerin serbest rekabet şartları altında geçtiği ve ciddi bir usulsüzlükle karşılaşılmadığı ifade edilirken, diğer taraftan, bazı siyasi partilerin kampanyalarının finansmanının gerektiği şekilde şeffaf olmadığı dile getirildi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, seçimlerin demokratik geçtiği dile getirildi. Diğer taraftan, ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker’ın bu hafta Kiev’i ziyaret edeceği ve üst düzey devlet adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

RUSYA: GELİŞMELERİ DİKKATLE İZLEYECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, seçimlerde Batı yanlısı ve milliyetçi çizgideki partilerin düşük oy aldığına ve radikal milliyetçi çizgideki partilerin seçim barajını aşamadığına dikkat çekilerek, Ukraynalılar’ın bu seçimde “umuda oy verdikleri” ifade edildi.

Ukrayna’nın yeni yönetiminin “halkın beklentisine uygun hareket edeceğinin” umulduğunun kaydedildiği açıklamada ayrıca, Rsuya yönetiminin, Ukrayna’nın somut tavırlarını gözlemleyeceği ve tavrını buna göre belirleyeceği dile getirildi.