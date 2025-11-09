Ukrayna’da kâbus dolu gece: Nükleere giden hatlar vuruldu, 7 kişi öldü

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde drone ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırılarda Khmelnytskyi ile Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerinin de hedef alındığı bildirildi.

Yetkililer, Dnipro şehrinde bir drone'un apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğudaki Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yaptığı açıklamada, "Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya’nın 450’den fazla drone ve 45 füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi.

Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.