Ukrayna'da kapitülasyon endişesi:  ABD askeri yardımı kesti, "Binlerce kişi ölecek"

Beyaz Saray'da yaşanan krizin ardından ABD-Ukrayna arasında sular durulmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece ani bir kararla Ukrayna'ya askeri yardımları kestiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın bu gece 03.30 civarında durdurulduğunu söyledi.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Merezhko Oleksandr, açıklamanın ardından Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Trump'ın askeri yardımları durdurması gerçekten kötü görünüyor, Kiev’i kapitülasyonlara zorluyor gibi” ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ CESARETLENDİRECEK"

İngiliz Sknews'e konuşan Ukraynalı Milletvekili Oleksiy Goncharenko da ABD'nin yardım kararını "felaket" olarak yorumladı. Goncharenko, "Binlerce kişi ölecek" dedi.



Ukraynalı milletvekili şunları söyledi: “Cuma günü Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardından şu anda ilişkilerimizde bir kriz olduğunu anlıyorum, ancak Donald Trump'tan yeniden düşünmesini istiyorum. Belki de bu durumdan kurtulmamız için bize biraz zaman tanıyabilir çünkü bu bizim için bir felaket.”



Trump'ın kararının Putin'i “cesaretlendireceğini” ve bölünmeyi daha da büyüteceğini söyledi.

ZELENSKİ UMUDUNU KORUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ABD'ye dair umudunu korumaya devam ediyor.



Trump'ın sert tavırlarına rağmen soğukkanlı açıklamalarda bulunan Zelenski, "ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.



Ortaklarla yakında yeni adımlar atılacağını belirten Zelenski, "Bu savaşı en kısa sürede sonlandırmak için diplomasimizi gerçekten somut adımlarla ilerletmeye çalışmamız çok önemli. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor" ifadelerini kullandı.



Savaşın şehirlerini, kasabalarını yok ettiğini söyleyen Ukrayna lideri, "İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız" diye ekledi.



UKRAYNA PARLAMENTOSU: TRUMP'IN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLACAK



Ukrayna Parlamentosu da ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılı bir açıklama yaptı.



Parlamentonun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik bir ortağı olduğu hatırlatılarak, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek sağladığı için teşekkür edildi.



Açıklamada, "Ukrayna halkının güvenliği için ABD'nin somut desteği önemli. Şu anda bu destek Ukrayna halkıyla Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetleri için ve ayrıca tüm Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanması için her zamankinden daha önemlidir” denildi.



Parlamento, Ukraynalıların herkesten daha çok barışa ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları kaydetti: “Ukrayna halkı, Başkan Donald Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının, çatışmaların hızla sona erdirilmesinde ve Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için barışın sağlanmasında belirleyici olacağına inanıyor.”

DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ: GERÇEKTEN KÖTÜ GÖRÜNÜYOR







FRANSA: RUSYA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRİR



Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu bakanı Benjamin Haddad, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı dondurma kararının Rusya'nın elini güçlendirdiğini ve barışın sağlanmasını zorlaştırdığını söyledi.



Haddad France 2'ye konuşan Haddad, şunları söyledi: “Temelde barış istiyorsanız, Ukrayna'ya silah yardımını askıya alma kararı barışı güçlendirir mi yoksa daha mı uzak hale getirir? Daha da uzaklaştırır, çünkü sadece sahadaki saldırganın, yani Rusya'nın elini güçlendirir.”