Ukrayna'da koltuğundan oldu, İtalya'da kapılar açıldı. Popüler bakana sürpriz teklif!

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan La Repubblica gazetesine röportaj verdi. İtalyan bakan burada, görevden alınmasının ardından Ukrayna'nın popüler eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov hakkında konuştu.

Crosetto, verdiği röportajda, "Görevden alınmasının ertesi günü Fedorov’u aradım ve 'Ne zaman Roma'ya gelip benimle danışman olarak çalışmak istersin?' dedim." ifadesini kullandı.

Fedorov'un nasıl tepki verdiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Crosetto, "duygulandığını" ve teklifi "saygı ve dostluğun bir göstergesi" olarak gördüğünü belirtti.

“SAVAŞTA OYUNUN KURALLARINI YENİDEN YAZAN BİRİ”

Crosetto, askeri inovasyonun öncüsü olarak nitelendirdiği Fedorov'un savaş alanında oyunun kurallarını tamamen yeniden yazan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

İtalyan Bakan, Fedorov'un önce Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnmesine ve ardından yeni teknolojiler aracılığıyla savaş alanı uygulamalarını yeniden şekillendirerek inisiyatifi yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

SAVUNMA BAKANI İLE ASKERİ KANAT ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenski, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.