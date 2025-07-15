Ukrayna’da Kremlin'e yardım eden ABD’liye Rusya vatandaşlığı verildi

Rusya’nın Ukrayna güçlerini hedef almasına yardımcı olan ABD vatandaşı Daniel Martindale’e Rusya vatandaşlığı verildiği açıklandı.



Rusya devlet televizyonu Martindale’e vatandaşlığa alındığına dair belgelerin verildiği anı paylaşırken, ABD’li adam, “Ben Daniel Richard Martindale gönüllü ve bilinçli bir şekilde Rusya Federasyonu vatandaşlığını kabul ederken anayasaya uyacağıma ant içerim” ifadelerini kullandı.



Rusya pasaportunu havaya kaldırarak basın mensuplarına konuşan Martindale, Rusya’nın sadece evi değil aynı zamanda ailesi olduğunu belirterek, “Bunun sadece kalbimde değil, aynı zamanda hukuken de böyle olmasından son derece mutluyum” diye konuştu.

SINIR DIŞI EDİLDİ, SAVAŞTAN ÖNCE UKRAYNA'YA GİTİ



ABD’nin The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, New York ve Indiana’da çiftliklerde büyüyen Martindale, daha sonra Çin’e taşınacak olan misyonerlerin çocuğuydu. Ailesinin Çin’de yaşadığı dönemde Rusya’nın doğusuna geçen Martindale’in Rusya’ya olan ilgisi de böyle başlamıştı.



Bugün 30’lu yaşlarında olan Martindale, 2018 yılında Rusya’nın liman kenti Vladivostok’a taşınarak burada Rusça öğrenmeye ve İngilizce eğitimi vermeye başladı. Bundan bir sene sonra ise çalışma kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edildi. Bunun üzerine Polonya’nın güneyine taşınan adam, yeniden Rusya’ya dönmek istiyordu. Martindale, 2022 yılında, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan günler önce Ukrayna’ya gitti.



“VERDİĞİ BİLGİLER PLANLARIN TEMELİNİ OLUŞTURDU”



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Martindale, geçen kasım ayında Telegram üzerinden Rusya yanlısı güçler ile temasa geçtiğini ve onlara doğudaki Donetsk bölgesinden Ukrayna ordusuna dair bilgi paylaştığını anlattı.



Donetsk bölgesinin Rusya tarafından atanan lideri Denis Pushilin, bugün Martindale’e Rusya vatandaşlığı aldığına dair belgeleri teslim etti. Pushilin, vatandaşlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesi ile verildiğini sözlerine ekledi.



Martindale’e minnetini dile getiren Pushilin, ABD’li adamın verdiği bazı bilgilerin Rusya’nın Kurakhove kasabasını ele geçirmesi için yapılan planların temelini oluşturduğunu söyledi. Martindale’in “çok uzun zamandır sadakatini ve kendilerinden biri olduğunu kanıtladığını” belirten Pushilin, “Bizim için bu (Rusya pasaportu) bir saygı ve Daniel’in yaptıklarına minnetin bir nişanesi” diye konuştu.