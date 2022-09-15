Ukrayna’da Kryvyi Rih kentinde sel tehlikesi: Rus füzeleri baraja isabet etti

Ukraynalı yetkililer, Rus füzelerinin Ukrayna'nın güneyindeki Kryvyi Rih kenti yakınlarındaki bir barajını vurduğunu duyurdu.Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, bazı sakinlere bölgeyi tahliye etmeleri gerektiğini söyledi.

Yetkililer, gediklerden saniyede 100 metreküp su akışının fışkırdığını ve Inhulets nehrindeki su seviyelerinin tehlikeli bir şekilde yükseldiğini söyledi.

ZELENSKİ: SİVİLLERLE SAVAŞAN ZAYIFLARSINIZ



Şehirde doğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karachunivske baraj gölüne yapılan saldırının ardından Rusya'yı "terörist bir devlet" olarak nitelendirdi. Zelenski, "Sivillerle savaşan zayıflarsınız. Savaş alanından kaçan alçaklar, uzak bir yerden zarar vermeye çalışıyor” diye konuştu.



Zelenski konuşmasında, rezervuarın "hiçbir askeri değeri olmadığını" da söyledi.



Zelenski, Rus güçlerine yönelik "Sivillerle savaşan zayıflarsınız" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, savaş öncesi nüfusu 600 binden azla olan kentteki saldırıdan su kaynakları etkilendi. Yetkililer, suyun barajı deldiğini ve nehir kıyılardaki bazı evleri su bastığını açıkladı.



Moskova, füze saldırıları hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

300'DEN FAZLA YERLEŞİM BİRİMİ RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALINDI



Diğer taraftan, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, önceki gün 6 Eylül'den bu yana Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim biriminin, Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.



Bakan Yardımcısı Maliar, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Balakliya şehrinde, Harkov bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırılara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



6 Eylül'den bu yana yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanın Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Maliar, "300'den fazla yerleşim yeri ve yaklaşık 150 bin insanımız, fiilen rehin tutuldukları işgalden kurtarıldı" dedi.



Maliar, bölgede Rus güçlerine yönelik karşı saldırıların devam ettiğini, Harkov bölgesinin tamamen geri alınıncaya kadar da süreceğini kaydetti.



Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı öncesinde Harkov bölgesinin yüzde 30'nun Rus güçlerinin elinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirtmişti.