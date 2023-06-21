Ukrayna’da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasından bu yana Leopard tankları ile ABD’nin verdiği Bradley zırhlı araçlarının Rus ordusu tarafından imha edildiğini belirtmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatı imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere bireysel ikramiye ödendiğini duyurmuştu.



Bakanlık, bir tank için 100 bin ruble, bir uçak için ise 300 bin ruble ödendiğini bildirmişti.