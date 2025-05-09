Ukrayna'da Macar ajanı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Macar ajanı olduğunu iddia ettikleri iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, iki kişinin hava savunma sistemlerinin yerleri de dahil olmak üzere Macaristan sınırındaki Zakarpattia’da istihbarat topladığı iddia edildi.



SBU, konuya ilişkin açıklamasında, “Güvenlik Servisi, Ukrayna tarihinde ilk defa, devletimize zarar verecek şekilde casusluk faaliyetlerinde bulunan Macar askeri istihbarat ağını ifşa etmiştir” ifadelerini kullandı.



MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİRLER



İki “ajanın” gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin, her biri eski asker olan 40 yaşındaki bir erkek ve bir kadın olduğu ve Macar bir istihbarat yetkilisi tarafından denetlendikleri ileri sürüldü. SBU, iki şüphelinin müebbet hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.



İddiaya göre, şüpheli erkek Macar bir yetkiliden nakit para almış ve en az iki kişiyi muhbir olarak işe almaya çalışmıştı.



Gizli servisin iddiasına göre, şüpheliler, ordu hakkında bilgi almanın yanı sıra “bölgede yaşayan kişilerin sosyopolitik görüşlerini, özellikle de Macar güçlerinin bölgeye girmesi halinde davranışlarına dair senaryoları” ele almakla görevlendirilmişti.



2001 yılında yapılan son resmi nüfus sayımına göre, Ukrayna’nın batısındaki Zakarpattia bölgesinde 150 bin kadar Macar asıllı kişi yaşıyordu.

