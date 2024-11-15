Ukrayna'da nüfusun yüzde 40'ı yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Schmale, "O tarihten bu yana 12 binden fazla insan öldürüldü. Ukrayna'daki insanların neredeyse yüzde 40'ı insani yardıma ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.



​​​​​​​Schmale, BM'nin bu yılki Ukrayna İnsani Müdahale Planı kapsamında 8,5 milyon kişiye yardım ve koruma sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırıların yaşandığını belirten Schmale, Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine 2 binden fazla saldırı olduğunu söyledi.

"SİVİLLERİN KOŞULLARI DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR"



Schmale, "Enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, elektrik kesintilerinin sıfırın altındaki sıcaklıklarda birkaç günden fazla uzaması durumunda, özellikle zaten savunmasız olan insanlar için kışın ek bir risk oluşturabilir." diye konuştu.



BM'nin, sivil toplum kuruşlarının ve gönüllü örgütlerin Ukrayna'daki insani müdahale için sağladığı 1,8 milyar dolar tutarındaki yardımları sayesinde en az 7,2 milyon kişiye ulaştığına işaret eden Schmale, sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla sivillerin koşullarının daha da kötüleştiğine dikkati çekti.



Schmale, Mart 2025'e kadar 1,8 milyon kişiye ulaşmayı planladıklarını ve bunun için 500 milyon dolar tutarında fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Savaşın yaşandığı bölgelerin siviller ve insani yardım görevlileri için ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu vurgulayan Schmale, "2024'te 9 insani yardım görevlisi görev başında hayatını kaybetti ve insani yardım tesisleri hasar gördü." dedi.