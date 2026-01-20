Ukrayna'da nükleer alarm. Çernobil dahil tüm santraller tehlikede

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna genelinde bu sabah yaşanan hava saldırılarının nükleer güvenlik açısından hayati önemdeki birkaç elektrik trafo merkezini etkilediğini açıkladı.

Çernobil Nükleer Santrali’nin tüm dış elektrik bağlantısını kaybettiği, ülkedeki diğer nükleer santrallere giden enerji hatlarının da saldırılardan etkilendiği belirtildi.

Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumun gelişmeleri aktif biçimde izlediğini ve yaşananların nükleer güvenlik üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiğini söyledi.

ÇERNOBİL'DE NÜKLEER SIZINTI ALARMI

Çernobil Nükleer Santrali’nin koruyucu çatısı, bir drone saldırısıyla zarar görmüş ve radyasyonu engelleme işlevini yerine getiremez duruma gelmişti.

Hasar gören radyasyon kalkanının temel güvenlik işlevini yitirdiği, onarımın ise yıllarca sürebileceği belirtilmişti.

Rus ordusu, 2022’deki işgalin ilk gününde santrali ele geçirmiş, birkaç hafta sonra ise çekilmişti. Ukrayna son zamanlarda Moskova’yı Çernobil ve diğer nükleer tesisleri hedef almakla suçluyordu. Bu saldırıların felaket riski taşıdığı sürekli olarak vurgulanırken, son saldırılar ülkeyi yeniden alarma geçirdi.