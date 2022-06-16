Ukrayna'da önemli gün: Üç AB lideri Kiev'de

Üç lider Kiev'e gitmek için gece Polonya sınırından trenle yola çıktı. İtalyan La Republica gazetesi liderlerin treninin içinden çekilen görüntüsünü "Tarihe geçecek bir fotoğraf" ifadeleriyle yayınladı.

Haberde 3 liderin Ukrayna'daki çatışmaya avrupalı bir çözüm arayışı için kiev'e gittiğini yazdı. Kiev'de terminalde gazetecilere açıklama yapan Macron, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini söyleyerek "Bu önemli bir an" dedi.

Macron, Zelenski'ye Avrupa'nın dayanışma mesajını ileteceğini de belirtti.

Kiev yönetimi, Fransa, Almanya ve İtalya'yı silahların teslimatında yavaş olmakla ve kendi refahlarını Ukrayna'nın özgürlük ve güvenliğinin önüne koymakla suçluyor.