Ukrayna'da ordu reformu. Asker maaşına zam yolda, terhislere başlanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ilk reformların Haziran'da hayata geçirileceğini duyurdu. Ordudaki değişikliklere askerlerin maaşlarına zam yapılarak başlanacak.

Piyade birliklerinde aylık maaş en düşük 5 bin 700 en yüksek 9 bin dolar olacak. Halen cephede görev yapan askerlerin aldığı en yüksek maaş yaklaşık 3 bin 800 dolar.

TERHİSLERE BAŞLANACAK

Ukrayna Savaşı'nda Şubat'ta dört yıl geride kaldı. Zelenski, uzun süredir görev yapan askerlere önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde aşamalı olarak terhis edileceğini duyurdu.

Ancak ne zaman başlanacağını açıklamadı. Halen uygulanan açık uçlu kontratlar da değişecek. Ukrayna Savaşı'nın başında yüzbinlerce kişi gönüllü olarak askere gitti. Şimdi ordunun neredeyse tamamı askere alınmış kişilerden oluşuyor.