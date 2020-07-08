Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığının Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, Zelenskiy, yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Zelenskiy, yangınlar sonucu şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, gün sonuna kadar daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını belirtti.



Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da bölgeye gittiği bilgisi paylaşıldı.



Lugansk bölgesinde 6 Haziran'da başlayan orman yangınları, 50 hektarlık bir alana yayılmıştı.



Dün sabah kontrol altına alınan yangınlar, kuvvetli rüzgar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tekrar çevreye yayıldı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

