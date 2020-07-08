Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 12:49
Ukrayna Devlet Başkanlığının Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, Zelenskiy, yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Zelenskiy, yangınlar sonucu şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, gün sonuna kadar daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da bölgeye gittiği bilgisi paylaşıldı.
Lugansk bölgesinde 6 Haziran'da başlayan orman yangınları, 50 hektarlık bir alana yayılmıştı.
Dün sabah kontrol altına alınan yangınlar, kuvvetli rüzgar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tekrar çevreye yayıldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.