Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 12:49

Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığının Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, Zelenskiy, yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, yangınlar sonucu şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, gün sonuna kadar daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da bölgeye gittiği bilgisi paylaşıldı.

Lugansk bölgesinde 6 Haziran'da başlayan orman yangınları, 50 hektarlık bir alana yayılmıştı.

Dün sabah kontrol altına alınan yangınlar, kuvvetli rüzgar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tekrar çevreye yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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