Ukrayna’nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.
Odessa’da bulunan Tokyo Star Oteli’nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136’sının tahliye edildiği belirtildi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Ukrayna’da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı
DHADünya
Ukrayna’nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
Ukrayna’nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.