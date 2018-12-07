Ukrayna Polis Teşkilatı'nın Kiev Bölgesi Müdürü Dmitriy Tsenov, Kiev yakınlarındaki bir kasabada iki Türk vatandaşının kurban gittiği soygunun ayrıntılarını paylaştı.



Tsenov'un anlattığına göre, bir grup soyguncu, Kiev yakınlarındaki Lubyanka kasabasının kavşağında Mercedes-Benz marka bir otomobili durdurup içindeki kişileri silah doğrultarak dışarı çıkardı.

Sputnik'te yer alan habere göre ikisi Türk, biri de Ukraynalı olduğu belirtilen bu kişilere yere yatmalarını söyleyen soyguncular, otomobilin içinde buldukları 20 bin doları çalarak bilinmeyen bir yöne doğru uzaklaştı.



Ağustos ayında yaşanan bu hırsızlık olayıyla ilişkili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, polisin Kiev'de bir dizi adrese baskın düzenlediği ve dört şüphelinin gözaltına alınabildiği belirtildi.

Bu baskınlarda ayrıca, silah ve patlayıcıların dışında Ukrayna istihbarat servisi SBU'nun üniformaları ve armaları ile soygunlarda kullanılan bir dizi maskenin de ele geçirildiği kaydedildi. Polisin görüntülerde ele geçirilen eşyalardan birinin de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in maskesi olduğu görüldü.



Ukrayna polisi, soyguncuların kimi zaman kendilerini SBU memuru olarak tanıtarak araçları durdurduğuna ve bazen de soygun sırasında Putin maskeleri taktığına inanıyor.



Soyguncularınsa mahkeme tarafından sekiz ila on beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor. Rusya lideri Putin, Ukrayna'da tartışmalı bir isim. Ukrayna'da 2013'te başlayan hükümet karşıtı protestoların alevlenip parlamentonun görevdeki devlet başkanını azletmesi üzerine göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ekibi, ülkenin Sovyet geçmişinden uzaklaşmak için sıkı politikalar uyguluyor.



Ayrıca Ukrayna hükümeti, 2013'teki protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımadayı referandum ile kendine bağlayan Rusya'yı ''saldırgan devlet'' olarak tanıyor. Bu politikalar doğrultusunda Rus lider Putin de ''düşman bir figür'' olarak gösteriliyor.