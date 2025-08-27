Ukrayna'da "radyoaktif yolsuzluk" skandalı: Çernobil arazisinde tarım yapanlara soruşturma açıldı

Ukrayna savcıları, 1986 Çernobil nükleer felaketinin ardından radyoaktif olarak kirlenen topraklarda yasa dışı tarım yapıp ürünleri sattıkları gerekçesiyle bazı yetkililer ve iş insanları hakkında soruşturma başlattı.



Olay, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Zhytomyr bölgesinde ortaya çıktı. İddialara göre, bir köy muhtarı, bir arazi ölçümcüsü ve dört özel şirketin yöneticisi, 1.790 hektarlık radyoaktif toprakta ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yaptı ve ürünleri ekmek fabrikalarına sattı.

360 TON RADYOAKTİF ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Savcılık, söz konusu faaliyetler kapsamında bir grubun, 6.6 milyon Grivna'lık (yaklaşık 6.5 milyon TL) 360 ton ayçiçeği hasadı gerçekleştirdiğini ve ürünlerin hem bölge dışına ihraç edildiği hem de iç piyasada satıldığını ortaya çıkardı.

Soruşturma makamları ayrıca, söz konusu faaliyet nedeniyle devletin yaklaşık 102 bin euro zarar gördüğünü açıkladı.



Şüpheliler hakkında görev suistimali, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ile kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Mahkemeler, şüpheliler hakkında mal varlığına el koyma ve önleyici tedbirler değerlendiriyor.

TARİHİN EN KÖTÜ NÜKLEER KAZASI

Ukrayna'da 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçti. Reaktör patlaması, Ukrayna, Belarus başta olmak üzere bölge geneline madde yaymış; 350 bin kişi tahliye edilse de kazanın etkisi nedeniyle binlerce kişi radyasyona bağlı kanser ve diğer hastalıklara yakalanmıştı.