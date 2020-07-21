Ukrayna'da rehine krizi

Ülkenin kuzeybatısındaki Lutsk kentinde rehine krizi yaşanıyor. Silahlı saldırgan bir otobüsü ele geçirerek 20 kişiyi rehin aldı.



İsminin Maksim Plokhoy olduğunu açıklayan saldırgan otobüsün kontrolünü ele geçirdikten sonra polise kendisi haber verdi. Elinde silahıyla internette bir video da paylaşarak devlet ve yargı yetkililerinin ‘yasal terörist’ olduklarına dair video paylaşmalarını talep etti. 44 yaşındaki saldırgan aksi takdirde otobüsü patlatacağını söyledi.



Ukrayna içişleri bakanlığı adamın rusya doğumlu ve 44 yaşında olduğunu, daha önce yaklaşık 10 yıl hapis yattığını açıkladı. Ukrayna polisi, otobosün çevresini sardı.



Saldırganla temas kurulmaya çalışılıyor. Ukrayna medyası, olay yerinden silah sesleri yükseldiğini aktardı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz billinmiyor.