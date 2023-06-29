Ukrayna'da restoran füzeyle vuruldu: 3'ü çocuk 9  kişi öldü

Salı akşamı düzenleben saldırının ardından yaşları 12 ve 15 olan çocukların cansız bedenleri̇ne ancak bi̇r gün sonra ulaşıldı.

80 ki̇şi̇ni̇n olduğu sanılan restoranda ölü sayısının artmasından korkuluyor.



Kent Ukrayna'nın kontrolünde ancak cephe hattına sadece 30 ki̇lometre uzaklıkta. Yi̇ne Kramatorsk'ta geçti̇ği̇mi̇z yıl tren i̇stasyonuna düzenlenen saldırıda 60 'tan fazla ki̇şi̇ yaşamını yi̇ti̇rmi̇şti.