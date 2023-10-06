Ukrayna'da saldırılara maruz kalan siviller Harkiv'e tahliye ediliyor

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş devam ederken Harkiv bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor.



Çatışmalar nedeniyle cephe yakınında bulunan yerleşim birimleri, sık sık Rus ordusunun saldırılarına uğruyor ve sivil altyapılar zarar görüyor.



Ukrayna'da faaliyet gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri de taleplere göre Harkiv bölgesindeki yerleşim birimlerine ulaşarak sivilleri tahliye ediyor. Çatışmalar nedeniyle ulaşılması zor olan kent ve köylerdeki siviller, Harkiv kentine getiriliyor.



Bölgede bulunan AA ekibi, Kızılhaç ekipleriyle Harkiv bölgesinde Rus sınırına yakın Vovçansk ve Kupyansk kentleri ile civarındaki yerleşim birimlerine giderek tahliye sürecini takip etti.

"AĞIRLIKLI HARKİV BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"



Ukrayna Kızılhaç Derneği Temsilcisi İgor Klimenko, ekip olarak ağırlıklı Harkiv bölgesinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Harkiv bölgesindeki İzyum, Kupyansk ve Çuguyiv ilçelerindeki yerleşim birimlerine gittiklerini belirten Klimenko, "Yaklaşık 500 kilometre yol katettik. Bazı yerlere ulaşmak için asfaltın olmadığı yollardan ve cephe hattının yakınlarından geçtik. Cephe hattı 5-6 kilometre uzaklığımızdaydı. Rus sınırına kadar gittik." ifadelerini kullandı.



Bu bölgelerin tehlikeli olduğuna dikkati çeken Klimenko, Rus sınırındaki Vovçansk kentinden 85 yaşındaki kadını tahliye ederek Harkiv'deki pansiyona getirdiklerini anlattı.

