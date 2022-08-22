Ukrayna'da savaşın 180. günü: Zelenski'den yeni saldırı uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki savaş 6. ayına yaklaşırken halka dikkatli olmaları çağrısı yaptı.



Zelenski, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ile konuştuğunu, Rusya'nın bu hafta için farklı bir planı olabileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldi.

Ukrayna Lideri ayrıca Rusya'nın Mariupol'de Ukraynalı esir askerler için mahkeme düzenlediğini belirtti.



Zelenski, Bu duruşmalar gerçekleşirse Ukrayna'nın hiçbir müzakereye katılmayacağını ifade etti.



Ukrayna, Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken, ülkenin doğu ve güneyinde Rus saldırıları devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde, batılı ülkelerin gönderdiği roketatar ve savunma sistemlerinin bulunduğu depoyu vurduklarını duyurdu.



Zaporijya Nükleer Santrali etrafında çatışmalar devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bölgesindeyse, Ukrayna ordusunun kullandığı, 100 tondan fazla akaryakıt bulunan bir deponun imha edildiği kaydedildi.