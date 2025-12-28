Ukrayna'da seçim anketi. Zelenski her koşulda kaybediyor

Ukrayna'da aralık ayı başında, savaş hali sürerken seçim yapılabilmesi için parlamentoya düzenleme çağrısı yapan ve yeniden aday olacağını açıklayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ankette hem güven sıralamasında geride kaldı hem de olası ikinci tur senaryolarında rakiplerine yeniliyor.

24 Aralık’ta Ukraynalı araştırma şirketi SOCIS tarafından yayımlanan ankete göre Zelenski’ye duyulan güven yüzde 43’te kaldı ve bu oran onu dördüncü sıraya yerleştirdi. Güven sıralamasının zirvesinde, yüzde 76 ile eski Genelkurmay Başkanı ve halen Ukrayna’nın Londra Büyükelçisi olan General Valeriy Zalujnıy bulunuyor. Zalujnıy'ı yüzde 72 ile Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov izlerken, Azov Alayı’nın kurucusu Andriy Biletskiy ise yüzde 54 ile üçüncü sırada yer aldı.

"OLASI BİR SEÇİMDE YENİLİR"

Anket, olası bir seçimde Zelenski’nin ikinci turda da zorlanacağını gösteriyor. Buna göre Zelenski ile Zalujnıy’ın karşı karşıya gelmesi halinde mevcut başkan yüzde 64’e karşı yüzde 36 oyla kaybediyor. Budanov’la yapılacak bir ikinci turda da Zelenski'nin yüzde 56’ya karşı yüzde 44 oranıyla yenilgiye uğrayacağı öngörülüyor.



Araştırmaya katılanların yüzde 64’ü, Ukrayna’da bir ateşkes sağlanması halinde seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyor. Sonuçlar, savaşın gölgesinde seçim tartışmalarının hızlandığı Ukrayna’da, siyasi dengelerin Zelenski aleyhine değiştiğine işaret ediyor.