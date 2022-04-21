Ukrayna'da sıkıyönetim 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Yasaya göre sıkıyönetim 25 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 16:04 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 16:29

Ukrayna'da sıkıyönetim 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

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Ukrayna, Rusya'nın saldırılarını başlamasının ardından ilan ettiği sıkıyönetim kararının uzatıldığını açıkladı. 

Verhovna Rada'da, Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.'de...

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