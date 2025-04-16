Ukrayna'da sıkıyönetim 3 ay daha uzatıldı

Ukrayna ile Rusya arasında Şubat 2022'de başlayan savaş bin 147’nci gününde devam ederken, sıkıyönetim uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

Ukrayna Parlamentosu, sıkıyönetimin Ağustos ayına kadar uzatılmasına ilişkin kararın 357 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

Böylece 9 Mayıs'ta sonra ermesi planlanan sıkıyönetim, 7 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak.

SIKIYÖNETİM DÖNEMİNDE SEÇİM YAPILMIYOR

Sıkıyönetim rejimi, askeri seferberliğin devamının ve ülkedeki seçimlerin askıya alınmasının önünü açıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te görev süresinin sona ermesinin ardından defalarca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin meşruiyetini sorgulamıştı.

Zelenski ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da seçim baskısı altındaydı. Ancak Ukrayna yasalarına göre sıkıyönetim döneminde seçim yapılmıyor.



14 KEZ UZATILDI

Zelenski, Rusya'nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararname imzalamıştı.

İlk başta 26 Mart 2022'ye kadar sürmesi planlanan sıkıyönetim, parlamentonun da onayıyla 14 kez uzatılmıştı.