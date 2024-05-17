Ukrayna'da sıkıyönetim: Putin, Zelenski'nin "siyasi meşruiyetini" sorguluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da şu anda bir devlet başkanlığı seçimi yapılması planının bulunmamasıyla ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "siyasi meşruiyetini" sorguladı.

"SAVAŞ ZAMANI KARARI"



Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya on binlerce asker göndermesinin ardından uygulanan sıkıyönetim, Zelenski'nin görev süresi teknik olarak bu ayın sonunda dolduğunda bir seçimle karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.



Bu da Ukraynalı liderin kendisinin ve müttefiklerinin savaş zamanında alınmasını doğru buldukları bir karar.

"DOĞRU KİŞİ İLE ANLAŞMA İMZALAMAK"

Mart ayında altı yıllık bir dönem için yeniden seçilen Putin'e, devlet ziyareti sırasında Çin'de düzenlenen bir basın toplantısında Zelenski'nin siyasi meşruiyetinin bir sorun haline gelip gelmediği soruldu.

Putin, bu konunun Ukrayna'nın anayasa mahkemesi ve siyasi sisteminin karar vereceği bir konu olduğunu söyledi.



Ancak bu sorunun Rusya için önemli olduğunu çünkü gelecekte Ukrayna ile savaş konusunda bir anlaşma imzalaması halinde "doğru kişiyle anlaşma imzaladığından emin olmak istediğini" söyledi.

