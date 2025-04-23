Ukrayna'da süper güçler savaşıyor: "Çin de İHA üretimine başladı"

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'da üç yıldır devam eden savaşa bir ülke daha resmen dahil oldu. Ukrayna birlikleri, sınırlarında Çinli askerlerle çatışarak iki tanesini esir almayı başardı.



Son olarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin vatandaşlarının Rusya'daki bir üretim tesisinde İHA üretimine başladığını iddia etti.

"RUSYA, ÇİN TEKNOLOJİSİ ÇALMIŞ OLABİLİR"



Zelenski, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, İHA fabrikasında çalışan Çin vatandaşlarıyla ilgili olarak Çin tarafına daha geniş kapsamlı bilgi aktarmasını istedim. Rusya'nın bu teknolojileri çalmış olabileceğine inanıyoruz. Çin liderliğiyle yapılan anlaşmaların dışında bu vatandaşlarla bir anlaşma yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "çalıntı Çin teknolojisi" kullanıldığı iddiası üzerine Pekin büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

ÇİN İDDİALARI GİDEREK BÜYÜYOR



Çin vatandaşlarının Rusya saflarında savaşa dahil olması ve askeri üretime katılması ciddi endişeleri beraberinde getirdi.



Zelenski, Ukrayna istihbaratının Çin'in Rusya'ya barut ve topçu dahil olmak üzere silah tedarik ettiğini tespit ettiğini ileri sürmüştü.

"155 ÇİNLİ SAVAŞA DAHİL"



Geçtiğimiz hafta iki Çinli asker Ukrayna tarafından yakalandı ve basın toplantısında sorgulandı. Ukraynalı lider, Rusya tarafında faaliyet gösteren en az 155 Çin vatandaşı olduğunu öne sürdü.



Çin hükümeti, Rusya'ya askeri destek sağladığını veya savaşta taraf tuttuğunu sürekli olarak reddetti.