Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı: En az 30 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın kuzeydoğudaki Sumı bölgesinin Şostka kentinde bir tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre saldırı sırasında tren personeli ve yolcuların istasyonda bulunduğunu belirtti.

Ukraynalı lider, olay yerine acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini, yaralıların durumuna ilişkin bilgilerin toplanmaya devam ettiğini kaydetti.



"SİVİLLERİ BİLEREK HEDEF ALDILAR"

Paylaşımında, alevler içinde kalan bir tren vagonunu gösteren görüntülere de yer veren Zelenski, “Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, Batı’ya çağrısını yineleyerek, “Her gün Rusya insanların hayatını alıyor. Onları durdurabilecek tek şey güçtür. Avrupa ve Amerika’dan kararlı açıklamalar duyduk. Artık bunların gerçeğe dönüşme zamanı geldi.” dedi.