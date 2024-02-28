Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda demirli Türk bandıralı bir kuru yük gemisi vuruldu.



Kaydedilen görüntülerde vurulan geminin hasar alarak yan yattığı görülüyor.



"Kuruoğlu 3" Gemisi, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı.



Mürettebat bulunmayan gemide 1 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırı sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.



Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi de bekletiliyor.



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