Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

Savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Herson limanına demirli Türk bandıralı bir kuru yük gemisi vuruldu.

Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu
Kuruoğlu 3 Kuru Yük Gemisi

'nın Herson Limanı'nda demirli Türk bandıralı bir kuru yük gemisi vuruldu.

Kaydedilen görüntülerde vurulan geminin hasar alarak yan yattığı görülüyor.

"Kuruoğlu 3" Gemisi, Ukrayna- savaşının başladığı günden bu yana Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı.

Mürettebat bulunmayan gemide 1 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırı sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.

Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi de bekletiliyor.

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