Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda demirli Türk bandıralı bir kuru yük gemisi vuruldu.
Kaydedilen görüntülerde vurulan geminin hasar alarak yan yattığı görülüyor.
"Kuruoğlu 3" Gemisi, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana Herson Limanı'nda mahsur kalan gemiler arasındaydı.
Mürettebat bulunmayan gemide 1 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, saldırı sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.
Aynı limanda 10'dan fazla Türk gemisi de bekletiliyor.
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