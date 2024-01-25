Ukrayna'da üç devlet kurumuna siber saldırı

Ukrayna'da üç büyük devlet kurumunun siber saldırıya maruz kaldığı bildirildi.



Devlet tarafından işletilen enerji şirketi, ulusal posta servisi ve devlet ulaşım güvenliği ajansına siber saldırı düzenlendi.



Enerji şirketi Naftogaz, veri merkezlerine büyük ölçekli bir siber saldırı yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, web sitelerinin ve çağrı merkezlerinin kapalı olduğu ifade edildi.



Ulusal posta servisi Ukrposhta, saldırı nedeniyle bilişim sistemlerinde teknik arıza yaşandığını açıkladı.



Sürücüler için sınır geçiş sistemini sürdüren devlet ulaşım güvenliği ajansı Ukrtransbezpeka da veri merkezinde sorunlar olduğunu bildirdi.



Ukrayna, sık sık siber saldırılara uğrarken, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Geçen ay ülkenin en büyük mobil operatörü Kyivstar, siber saldırganların hedefi olmuştu.