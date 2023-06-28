Ukrayna'da "Wagner" konulu kritik zirve: "Bölgenin güvenlik mimarisini değiştirecek"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile birlikte Ukrayna Anayasa Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cephedeki son gelişmeleri, Rusya'daki Wagner isyanını ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki son durumu ele alan üç lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"KALICI GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ev sahibi Zelenskiy, iki ülkeye kendilerine verdikleri askeri, politik, ekonomik destek ve insani yardım için teşekkür ederken, Litvanya'nın Ukrayna'ya iki adet hava savunma sistemi daha vermeyi kararlaştırdığını bildirdi. Rusya'nın savaşı kaybedeceğini, Avrupa'da hiç kimsenin bundan şüphesi olmadığını belirten Zelenskiy, "Hep birlikte birbirimizi güçlendirerek, NATO ittifakını, Avrupa Birliği'ni güçlendirerek barışı, uluslarımız için gerçek kalıcı güvenliği sağlayacağız" dedi.