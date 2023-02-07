Ukrayna’da yeni içişleri bakanı ve istihbarat başkanı atandı

Kiev'de AB-Ukrayna Zirvesi: Üyelik için tarih verilmedi Haberi Görüntüle

Ukrayna Parlamentosu, İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Klimenko’nun İçişleri Bakanlığına, Vasil Malyuk’un da Ukrayna Güvenlik Servisi başkanlığına atanmasını onayladı.



Son 4 yıldır Ukrayna Emniyet Müdürlü olarak görev yapan 51 yaşındaki Klemenko, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy’in ocakta helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı olarak vekaleten İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.



Malyuk, SBU Başkanı İvan Bakanov’un geçen yıl temmuz ayında görevden alınmasının ardından vekaleten SBU başkanlığına getirilmişti.

