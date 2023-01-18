Ukrayna'da yerleşim alanına helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 18 ölü

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Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde bir bakımevi ve anaokulunun yakınına helikopter düştüğü açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan bakımevi gösterilirken, helikopterin paramparça olduğu görüldü.



Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir bakımevinin yanına isabet ettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI DA ÖLDÜ

Denys Monastyrsky

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada helikopterin düşmesi nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.

Monastyrsky, Rusya savaşının başladığından beri hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada ölenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi.