Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması: Enerji Bakanı görevden alındı

Ukrayna hükümetindeki yolsuzluk krizi derinleşiyor. Ukrayna parlamentosu, bugün düzenlenen oturumda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin göreve gelmesinden bu yana yaşanan en büyük yolsuzluk skandalına karışan Enerji Bakanı Svitlana Grynychuk’un görevine son verilmesini oyladı.

Ukrayna hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan beyanname göre, Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko’nun çağrısıyla başlatılan oylamada 315 milletvekilinin oyu ile Grynychuk’un görevinden ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Grynychuk, Enerji Bakanlığı koltuğuna Temmuz 2025 tarihinde oturmuştu.

BAKANLIK VE YÖNETİM DÜZEYİNDE 7 KİŞİ HAKKINDA RESMİ SUÇLAMA YAPILDI



Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAPO) tarafından geçtiğimiz yıl bin saatlik telefon kayıtlarının dinlenmesi sonucunda enerji sektöründeki yetkililere yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturmanın odağında, ülkenin elektrik üretiminin önemli bölümünü sağlayan devlet nükleer enerji şirketi Energoatom yer almıştı. İddialara göre, Energoatom'a hizmet sunan şirketlerden veya tedarikçilerden her sözleşme değerinin yüzde 1015'i oranında "rüşvet" alınmıştı.

Bu, ya sözleşmenin iptal olmaması ya da ödemelerin yapılması için zorunlu tutulmuştu. Bakanlık düzeyinde ve yönetim düzeyinde toplamda 7 kişi hakkında resmi suçlama yapılmıştı. Bu isimler, iş adamı Timur Mindich, eski Enerji Bakanlığı Danışmanı Ihor Myroniuk, Energoatom'un Koruma ve Güvenlik Direktörü Dmytro Basov ile Kiev merkezli bir ofiste fonların aklanması için çalışan 4 kişi olarak belirtilmişti.