Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması. Eski Enerji Bakanı ülkeyi terk ederken gözaltına alındı

Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna’nın eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko’nun Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından ülkeyi terk etmek üzere bindiği bir trende gözaltına alındığı bildirildi.



NABU, "Bugün, Midas davasıyla bağlantılı olarak eski enerji bakanını devlet sınırını geçerken gözaltına aldı" ifadelerini kullanarak, ön soruşturma işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın yasalar ve mahkeme kararlarına uygun olarak yürütüldüğünü vurguladı.

MİDAS OPERASYONU



NABU, geçtiğimiz sene 10 Kasım'da enerji sektöründeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için özel bir operasyon başlattığını duyurmuş, soruşturma kamu sektöründeki stratejik işletmelerde yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

“Midas Operasyonu” adı verilen soruşturma, enerji sektöründe milyonlarca doların usulsüz şekilde aktarılmasını ortaya çıkardı.



Halushchenko, ortaya çıkan yolsuzlukta adının geçmesi üzerine geçtiğimiz sene görevden alınmış, halefi Svitlana Hrynchuk da söz konusu yolsuzlukta adının geçmesinin ardından istifa etmişti.