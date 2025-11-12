Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmasında Adalet Bakanı görevden alındı

Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko, ülkenin enerji sektöründeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Adalet Bakanı German Galushchenko’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Svyrydenko, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kabine, Galushchenko’yu Adalet Bakanı görevinden uzaklaştırma kararı aldı.” dedi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YOLSUZLUK

Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele kurumları, pazartesi günü yaptıkları açıklamada enerji sektöründe “geniş çaplı” bir yolsuzluk planını soruşturduklarını ve beş kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturmanın, başkent Kiev’deki bir ofis üzerinden 100 milyon dolara kadar kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

“CHE GUEVARA” KOD ADIYLA BİLİNİYOR

Ukrainska Pravda’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) dedektifleri, soruşturma kapsamında daha önce Enerji Bakanı olarak görev yapan Galushchenko’nun ofisinde arama yaptı.

NABU ve özel yolsuzluk savcılığı ofisi (SAPO), salı gecesi yaptıkları açıklamada, “Che Guevara” kod adıyla tanımlanan eski bir başbakan yardımcısının da bu yolsuzluk ağına karıştığını bildirdi.

Yetkililer, suç örgütü üyelerinin söz konusu siyasetçiye 1 milyon 200 bin dolar ve yaklaşık 100 bin euro nakit para aktardığına dair kanıtlara ulaşıldığını belirtti. Şüpheli hakkında “yasadışı zenginleşme” suçlamasıyla resmi bildirim yapıldığı açıklandı.