Ukrayna'da meclise baskın girişimi engellendi

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından yapılan açıklamada, yolsuzlukla mücadeleyle görevli savcılıkla (SAPO) birlikte yürütülen operasyon sonucunda halen görevde olan milletvekillerinin de yer aldığı bir yolsuzluk yapılanmasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Devlet Güvenlik Dairesi personelinin, Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada’daki komitelerde yürütülen soruşturma faaliyetleri sırasında NABU dedektiflerine direnç gösterdiği ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmazken, Ukrainska Pravda gazetecisi Mykhailo Tkach, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dedektiflerin hükümet binalarına girişine daha sonra izin verildiğini aktardı.

UKRAYNA'DA ARKA ARKAYA YOLSUZLUK SKANDALLARI

Soruşturma, Ukrayna’da son dönemde patlak veren ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Özel Kalem Müdürü’nün istifasına yol açan bir dizi yolsuzluk skandalının ardından geldi. Bu skandallar arasında, savaşın ağır darbe vurduğu enerji sektöründe yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ağı da bulunuyor. Söz konusu planın, Zelenskiy’nin yakın çevresinden olduğu öne sürülen bir isim tarafından organize edildiği iddia ediliyor.

KAMUOYUNDA ÖFKE BÜYÜYOR

Yolsuzluk iddiaları, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ve kış aylarında ısınma krizinin kapıda olduğu bir dönemde kamuoyunda büyük tepki yarattı.